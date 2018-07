Ein 72-Jähriger hat am Sonntag wegen zu lauter Musik bei einer Grillparty seiner Nachbarin eine Pistole gezückt. Der Mann bedrohte die Frau in der Hauseinfahrt, teilte die Polizei heute, Montag, mit. Die 51-Jährige flüchtete und erzählte ihren Partygästen von dem Vorfall. Ein Gast (50) nahm dem Senior die Waffe ab und verwies ihn vom Grundstück. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei stellte kurz danach sowohl die Pistole als auch zwei weitere Langwaffen sicher, die bei dem Mann entdeckt worden waren. Der 72-Jährige wurde angezeigt.

Weiterer Zwischenfall mit Waffe

Wie erst jetzt bekannt wurde, musste die Polizei am Freitag ebenfalls eine Waffe nach einer Auseinandersetzung abnehmen. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker verfolgte auf der L 269 in Fahrtrichtung Oberwart einen Autofahrer, der ihn zuvor geschnitten hatte, und wollte den Lenker zur Rede stellen. An einer Kreuzung hielten die beiden Männer schließlich an, der 50-Jährige stieg aus und ging zum Wagen des jungen Autofahrers. Als der 18-Jährige aussteigen wollte, drückte der Mann die Türe zu und verletzte den Burschen dabei an den Füßen, hieß es von der Polizei.



Als der Mann einen Blick auf den Beifahrer des 18-Jährigen warf, bemerkte er, dass er mit einer Waffe hantierte. Der 50-Jährige bekam es mit der Angst zu tun und verständigte die Polizei. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, die beteiligten Personen wurden angezeigt. "In solchen Fällen sollte man immer die Polizei rufen und nicht Selbstjustiz ausüben", sagte Polizeisprecherin Marion Bieler zur APA.