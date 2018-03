19-Jähriger rastet am Kebabstand aus

Am Mittwochabend geriet ein 19-jähriger Syrer gegen 21.21 Uhr mit einem Kebabverkäufer in der Villacher Innenstadt in einen Streit. Nach einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung rastete der stark Betrunkene aus. Wie die Kärntner Polizei berichtet, lief der Mann in Rage mit einem Baseballschläger in der Hand durch die Bahnhofstraße und schrie dabei laut um sich.



Am Bahnhofsplatz konnte der syrische Staatsangehörige schließlich von Polizeibeamten angehalten werden.



Vorläufiges Waffenverbot

Gegen den 19-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Baseballschläger wurde sichergestellt.



Der genaue Hintergrund des Streits ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde im Zuge der Auseinandersetzung niemand.