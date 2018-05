Ein 27-Jähriger ist am Samstag im Bezirk Villach-Land vom zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in die Tiefe gestürzt. Der Kärntner hatte über den Balkon in den ersten Stock klettern wollen und dabei den Halt verloren. Er fiel acht Meter tief und verletzte sich schwer, teilte die Polizei mit.

Warum der Mann in Wernberg vom zweiten in den ersten Stock gelangen wollte, ließ sich zunächst nicht klären, da er nicht ansprechbar war. Eine Nachbarin vom Haus gegenüber beobachtete den missglückten Kletterversuch und meinte, dass der 27-Jährige allein am Balkon gewesen sei. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Villach gebracht.