51-Jähriger stürzte beim Klettern ab

Ein 51 Jahre alter Kärntner ist am Samstag beim Klettern am Türkenkopf nahe Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) rund zehn Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Er und sein 58-jähriger Kamerad hatten sich eine Tour im 5. Schwierigkeitsgrad ausgesucht. Nach der fünften Seillänge drehten sie um. Der 51-Jährige ließ sich laut Polizei von seinem Partner abseilen, als diesem das Seil entglitt.



Der 51-Jährige schlug auf dem Boden auf und erlitt Verletzungen an Brustkorb und Wirbelsäule. Die Rettung barg ihn vom einem Hubschrauber aus mittels Seil und flog ihn ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt. Der 58-Jährige wurde vom Team des Polizeihubschraubers Libelle geborgen und in Sicherheit gebracht.