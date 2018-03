Abgängige Lea (15) riss erneut aus

Kärnten/Tirol. Eine Schülerin aus Hall im Tiroler Inntal spielt mit der Exekutive derzeit Katz und Maus.

Lea, die in einer Wohngemeinschaft in Möllbrücke (Bez. Spittal/Drau) in Kärnten lebt, war am 24. Februar untergetaucht und wurde als vermisst gemeldet. Zahlreiche Suchaktionen nach der 15-Jährigen verliefen wochenlang ohne Ergebnis.

Bis das Mädchen vergangenen Freitag von einer Polizeistreife in der Nähe eines Supermarktes in Innsbruck gesichtet und von den Beamten aufgegriffen wurde.

Lea wurde in eine örtliche Betreuungseinrichtung gebracht. „Sie hat nicht viel gesprochen, aber sie hat nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie auf der Straße gewohnt“, so Elmar Rizzoli, Leiter des Amts für allgemeine Sicherheit in Innsbruck.





Ausreißerin. Die Polizei vermutet, dass die Schülerin bei Freunden im Großraum Innsbruck gewohnt hat. In der Nacht versuchte die 15-Jährige zu flüchten, was ihr aber vorerst misslang. Doch in der Früh fehlte von Lea erneut jede Spur. Für die „Ausreißerkönigin“ Routine. Sie soll bereits 13 Mal aus ihrer WG ausgebüxt sein.