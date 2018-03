Acht Jahre Haft für 'Nikolo-Räuber'

Ein Slowene (37) stand Montag in Klagenfurt wegen zwei bewaffneter Raubüberfälle vor Gericht.

Spuren

Der 37-Jährige, der in seiner Heimat und in Deutschland wegen Raub, Diebstahl, Beteiligung an einer Erpressung und Nötigung bereits 18 Jahre hinter Gittern saß, ging der Polizei vergangenen Mai nach zahlreichen Ladendiebstählen ins Netz. Während er deswegen derzeit eine einjährige Haftstrafe absitzt, konnten ihm die Ermittler – durch gesicherte DNA-Spuren an den Tatorten – auch zwei Raubüberfälle nachweisen.

Rauschebart

So soll der Angeklagte im November 2016 jeweils bewaffnet einen Imbiss und vier Tage später mit einem aufgeklebten Nikolo-Bart eine Libro-Filiale in Klagenfurt überfallen haben.

Der 37-Jährige fasste wegen Raub acht Jahre Haft aus. Die Staatsanwaltschaft kündigte Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, da der Slowene wegen schweren Raubes angeklagt, aber „nur“ wegen Raub verurteilt wurde, weil unklar war, welche Waffe er verwendete. Urteil nicht rechtskräftig, es gilt die Unschuldsvermutung. (kuc)