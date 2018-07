Betrunkener Flüchtling randaliert in Unterkunft

Am 24.07.2018 gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Unterkunft für Asylwerber in Klagenfurt am Wörthersee gerufen, da dort eine Person randalieren soll. Vor Ort verhielt sich ein stark alkoholisierter 26-jähriger Asylwerber aus dem Iran trotz mehrmaliger Abmahnung derart aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten, dass er vorübergehend festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht werden musste. Er wird angezeigt, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.