Bub (13) in Kärnten von Hund attackiert

Ein dreizehnjähriger Bub ist am Freitagabend in Feldkirchen in Kärnten aus noch unbekannter Ursache vom Hund seiner Eltern gebissen worden. Laut Polizei hat der fünfjährige Bernhardiner-Labradror-Mischlingshund im Garten der Familie den Schüler am Unterschenkel verletzt. Das Kind musste im Klinikum Klagenfurt ambulant versorgt werden, der Hund wurde von der Tierrettung in ein Tierheim gebracht.