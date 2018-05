Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag in Kärnten: Ein 22-jähriger Slowene geriet mit seinem Motorrad auf der B69 bei Magdalensberg (Bezirk Wolfsberg) an die Bordsteinkante, verlor die Kontrolle und stieß frontal gegen eine Betonstützmauer. Er starb noch an der Unfallstelle.



Eine am Sozius mitgefahrene 21-jährige Frau, ebenfalls aus Slowenien, wurde vom Motorrad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.