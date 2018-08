Bei einem Motorradunfall auf der Großglockner Hochalpenstraße (Bezirk Spittal an der Drau) sind am Dienstagnachmittag zwei Frauen aus Deutschland schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 24-jährige Kärntnerin mit ihrem Auto links ab. Eine 50-jährige Motorradlenkerin wollte das Auto in diesem Moment überholen und prallte gegen die linke, hintere Seite des Pkw.

Die beiden Frauen am Motorrad - hinter der 50-Jährigen hatte ihre 14-jährige Tochter am Sozius gesessen - wurden über den Pkw in eine Hauszufahrt geschleudert. Sie wurden mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen, die Autolenkerin blieb unverletzt.