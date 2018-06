Frau stürzt 150 Meter ab und überlebt

Unverletzt hat eine 44-jährige Deutsche am Freitag einen Paragleiter-Absturz aus 150 Metern Höhe in Kärnten überlebt. Der Gleitschirm der Frau war laut Polizei wenige Minuten nach dem Start von der Emberger Alm, Gemeinde Berg im Drautal (Bezirk Spittal), zusammengeklappt. Die Pilotin zog den Notschirm, mit dem sie in einer Baumkrone hängen blieb. Die Bergrettung barg sie.

26-jähriger Kärntner überlebte Gleitschirm-Absturz schwer verletzt

Nicht so viel Glück hatte ein 26-jähriger Kärntner am Samstag einen Gleitschirm-Absturz in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor). Er überlebte einen Sturz schwer verletzt. Laut Polizei war er vom Jukbichl aus gestartet und dürfte gleich Probleme mit der Thermik bekommen haben. Er streifte zwei Baumwipfel und stürzte in steiles Gelände ab. Nach der Bergung wurde der Mann per Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.