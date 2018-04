Irre Mobbing-Affäre bei Kärntner Polizei

Der Vorfall klingt unglaublich – wird aber von der Polizeispitze bestätigt: Einer oder mehrere Kollegen eines Bezirksinspektors verrichteten ihr Geschäft im Diensthelm des Polizisten. Als dieser den Helm am Donnerstag aufsetzte, ergoss sich der gesammelte Urin über das Mobbing-Opfer, das laut seiner Ehefrau seit Jahren schon unter diversen gehässigen Attacken leidet: So werde ihm von den anderen der Handschlag verweigert, Kollegen würden demonstrativ den Raum verlassen, wenn er ihn betritt, zudem werde er aus Gruppenfotos herausgeschnitten, die dann aufgehängt werden. Die Gattin hat Angst: „Ich weiß nicht, was als Nächstes passiert.“ Die Ermittlungen – vorerst nur wegen Sachbeschädigung – wurden aufgenommen.