Ein Alpaka stürzte am Donnerstag in einen drei Meter tiefen Schacht eines landwirtschaftlichen Anwesens in Molzbichl im Drautal. Dort betreibt ein Einheimischer eine Alpakazucht. Der Besitzer des verunglückten Tiers verständigte die Feuerwehr. Auch seine Nachbarn kamen mit einem Traktor inklusive Frontlader zu Hilfe. Um das Tier bei der Bergung nicht zu verletzten, wurde auch eine Tierärztin ­beigezogen. Weil der Schacht zu eng war, konnte niemand hinunter. Schließlich gelang es, das verängstigte Tier mit Rundschlingen zu ­sichern und vorsichtig herauszuheben.

© FF Molzbichl

© FF Molzbichl