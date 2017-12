Zwei Skifahrer sind am Montag im Skigebiet Nassfeld in der Gemeinde Hermagor in Kärnten bei Stürzen schwer verletzt worden. Des teilte die Landespolizeidirektion am Christtag mit. Die beiden Wintersportler aus Rumänien bzw. den Niederlanden wurden jeweils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.



Der 29-jährige Rumäne stürzte gegen 9.30 Uhr auf der Lärchenbodenabfahrt aufgrund eines Fahrfehlers und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem RK 1 in Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Um 12.30 Uhr kam ein 53-jähriger Niederländer auf der FIS-Abfahrt zu Sturz. Der Schwerverletzte wurde mit dem ÖAMTC-Helikopter Christophorus 7 ins BKH Lienz geflogen, wie die Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen mitteilte.