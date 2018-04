Die Polizei in Bad Bleiberg in Kärnten (Bezirk Villach-Land) fahndet nach Pferdedieben. Ein 32-Jähriger hat am Donnerstag angezeigt, dass seine zwei Shetland-Ponys im Wert von 4.000 Euro am Montag aus ihrem Gehege verschwanden. Suchaktionen des Halters und weiterer Helfer blieben erfolglos. Die eingesetzten Suchhunde verloren die Spur der Ponys 300 Meter vom Gehege entfernt.

© LPD K