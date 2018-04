Kärntner bei Crash aus Auto geschleudert

Ein 34-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Samstag bei einem Pkw-Unfall in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der Wagen des Lenkers aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Der Fahrer aus St. Andrä war nach Angaben der Polizei gegen 1.00 Uhr auf der Ettendorfer Landesstraße (L143) unterwegs. In Maria Rojach kam das Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich total beschädigt in einem Acker liegen. Der aus dem Auto geschleuderte, schwer verletzte Lenker wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Der Alkotest im Krankenhaus ergab eine leichte Alkoholisierung.