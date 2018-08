Kärntner nach Kollision aus Auto geschleudert

Ein 27-jähriger Kärntner ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in Flattach (Bezirk Spittal/Drau) gegen eine Steinmauer gefahren und aus seinem Wagen geschleudert worden. Der Lenker erlitt Polizeiangaben zufolge dabei schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Wieso er links von der Straße abgekommen war, ist unklar. Er war laut Polizei jedenfalls nicht angeschnallt.