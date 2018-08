Ein 60-jähriger Kärntner ist am Sonntagnachmittag während eines Nickerchens in seinem Garten in Maria Saal (Bezirk Klagenfurt-Land) bestohlen worden. Laut Polizei hatte der Mann in einem Liegestuhl geschlafen, unbekannte Diebe stahlen währenddessen eine Brieftasche aus der Hose des Mannes, die im Gartenhaus neben dem Schlafenden gelegen hatte.