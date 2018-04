Larissa: Justiz-Ärger für den Vater

Heinz Marolt, der Vater von Schauspielerin Larissa (Sturm der Liebe) hat Stress wegen seines Hotel-Grundstücks am Klopeiner See. Dabei hatte er es offenbar gut gemeint und das teils steile Areal aufgeschottert, um es für Kinder und Nichtschwimmer sicherer zu machen.



Allerdings scheint der ­Hotelier die Rechnung ohne den Wirt gemacht zu haben. Denn durch die Aufschüttung ist das Grundstück laut Gemeinde St. Kanzian größer geworden und die Grenze zum Nachbargrundstück wurde verletzt. In einem ersten Verfahren hat die Gemeinde teilweise recht bekommen. Dennoch über­legen die Gemeinderäte in Berufung zu gehen, weil ­ihnen der Richterspruch nicht weitreichend genug erscheint. Letztendlich geht es noch um ein paar Zentimeter zu viel aufgeschütteter Fläche.



Marolt hat angeboten, den zusätzlich gewonnenen Grund zu pachten oder für 500 Euro pro Meter zu kaufen. Bis das Verfahren abgeschlossen ist, will er den Schotter nicht entfernen. Die Gemeinde nannte er gegenüber der Kleinen Zeitung „kleinkariert“.