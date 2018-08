Lkw geht während der Fahrt in Flammen auf

Ein Lkw hat am Donnerstagabend auf der Görtschitztal-Bundesstraße (B92) bei Eberstein in Kärnten (Bezirk St. Veit) während der Fahrt zu brennen begonnen. Der ungarische Lenker hielt laut Polizei sofort an und stieg aus. Innerhalb kürzester Zeit stand der Lkw in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Straße war kurzzeitig gesperrt