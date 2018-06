Männer bedrohten & schlugen 21-Jährigen

Zwei Männer aus Althofen im Kärntner Bezirk St. Veit haben einen 21-jährigen Landsmann mit einem Messer bedroht und wollten ihm sein Handy rauben. Dann zerrten sie ihn in ein Auto, fuhren mit ihm zur Wohnung eines Bekannten (20) und schlugen ihn dabei. Das Eindringen in dessen Wohnung misslang, das Duo flüchtete. Wenig später wurden die Männer (27 und 29) vom Einsatzkommando Cobra festgenommen.



Die beiden Älteren wollten dem jungen Mann erst sein Mobiltelefon abnehmen. Als das nicht gelang, stießen sie ihn gegen 23.00 Uhr in dessen Auto und zwangen ihn, sie zu einem ihnen bekannten Mann (20) in St. Veit/Glan zu fahren - vermutlich, um diesen zu berauben. Während der Fahrt schlug der 29-Jährige dem Fahrer mehrmals mit dem Messer auf den Hinterkopf und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

Zwei Festnahmen

Nach der Ankunft versuchte das Duo gewaltsam ins Haus des 20-Jährigen zu gelangen, was aber der Fahrer und der 20-Jährige verhindern konnten. Danach flüchteten die beiden Verdächtigen. Der 21-Jährige hat Verletzungen am Hinterkopf und eine Schnittwunde an einem Handrücken erlitten. Er wurde im KH St. Veit/Glan behandelt. Die Hintergründe der Angriffe auf die beiden jungen Männer sind noch unklar.



Beamte des Einsatzkommandos Cobra nahmen die zwei Verdächtigen in der Wohnung eines der Angreifer in Althofen fest. Dabei wurden Suchtgifte und Suchtgiftutensilien gefunden sowie trotz eines aufrechten Waffenverbots gegen beide auch u.a. eine Gasdruckpistole entdeckt. Sie wurden in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.