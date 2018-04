Mann geriet mit Bein in Schiffsschraube

Bei einer länderübergreifenden Feuerwehrübung am Kärntner Weißensee (Bezirk Spittal) ist am Samstag um 17.50 Uhr ein Unfall passiert. Laut Polizei übernahm ein 35-jähriger Slowene das Steuer des mit Außenbordmotor betriebenen Schlauchboots und fuhr mit einem derartigen Ruck los, dass ein 51-jähriger Landsmann ins Wasser fiel und mit dem Bein in die Schiffsschraube geriet.

Er erlitt schwere Verletzungen am rechten Unterschenkel. Die drei Männer an Bord bargen ihn aus dem Wasser und verständigten die Rettung. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 51-Jährige per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Ein Alkotest beim 35-Jährigen war positiv. Weitere Erhebungen zu dem Unfall laufen.