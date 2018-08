Mutter und Sohn bei Unfall fast ertrunken

Kärnten. Die dramatischen Szenen ereigneten sich in der Nacht auf Freitag in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land). Eine Autofahrerin kam kurz vor Mitternacht aus ­bislang unbekannter Ursache auf der Straße zum Strandbad Ressnig von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb am Dach im Wasser des Vorfluters des Kraftwerkes liegen. Anschließend folgte ein echtes Horrorszenario: Wasser drang in das Fahrzeug ein. Der Innenraum des Autos füllte sich binnen kürzester Zeit fast vollständig mit Wasser, nachdem es auf dem Dach liegen geblieben war.

© FF Ferlach

Tür klemmte. Die Lenkerin und ihr 20 Jahre alter Sohn am Beifahrersitz drohten zu ertrinken. Zu ihrem Unglück klemmte zudem eine Tür. Gemeinsam mit ihrem Sohn konnte die Verunglückte die festklemmende Beifahrertür auftreten.

In letzter Sekunde. Das Duo konnte sich in letzter Sekunde aus dem Wagen befreien. Sowohl die Fahrzeuglenkerin als auch der 20-Jährige blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Mutter und Sohn kamen mit ­einem Schock davon.

Die Freiwillige Feuerwehr Ressnig und Ferlach bargen das Auto.