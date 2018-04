Ein Paket mit 1,4 Kilogramm Cannabiskraut ist an der Westbucht des Wörthersees in Velden (Bezirk Villach-Land) angeschwemmt worden. Laut Polizei war das Marihuana im Wert von mehreren 1.000 Euro professionell in Kunststoff verpackt. Ein 56 Jahre alter Veldener fand das Paket am Donnerstag und alarmierte die Polizei. Vom Besitzer fehlte vorerst jede Spur.