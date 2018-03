Wegen starker Rauchentwicklung in der hauseigenen Wäscherei haben in der Nacht auf Mittwoch in Kärnten 100 Hotelgäste in Sicherheit gebracht werden müssen. Wie die Polizei mitteilte, hatten in dem Hotel am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) mit Reinigungsmittel getränkte Putzlappen zu glosen begonnen. Verletzt wurde niemand, wie hoch der Sachschaden ist, war vorerst unklar.



Kurz vor 23.00 Uhr war eine Hotelangestellte auf den Rauch aufmerksam geworden und hatte Alarm geschlagen. Die Gäste wurden von Mitarbeitern des Hauses verständigt und ins Freie geführt. Die Feuerwehr brachte die Kunststoffkiste mit den Tüchern ins Freie. Ursache für den Rauch dürfte eine chemische Reaktion gewesen sein.