Schiffbrüchig am Millstätter See: Urlauber gerettet

Zwei Urlauber, ein 30 Jahre alter Wiener und ein 48-jähriger Salzburger, sind am Sonntagabend am Millstätter See in Kärnten in Seenot geraten. Ein Teil der Maststütze ihres Segelbootes brach, der Mast stürzte um, berichtete die Polizei. Wegen des starken Windes kippte dann das Boot um, die Männer fielen ins Wasser und mussten in Richtung Ufer schwimmen. Sie wurden gerettet.



Eine andere Urlauber-Gruppe war in der Nähe mit einem Katamaran unterwegs. Sie nahmen die beiden Schiffbrüchigen auf. Der Wiener und der Salzburger waren bei dem Bootsunfall unverletzt geblieben. Im Einsatz standen die örtlichen Wasserrettungen sowie die Polizei mit ihrem Motorboot.