Ein zehn Jahre alter Rottweiler ist in der Kärntner Gemeinde Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) an einem Giftköder verendet. Laut Tierarzt dürfte der Hund den tödlichen Fleischköder am Wochenende gefressen haben, berichtete die Polizei. Der Rottweiler befand sich auf dem eingezäunten Gelände eines Bauernhofs. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei.