Tierquäler lässt Hund stundenlang in heißem Pkw

Am 07.07., um 16.15 Uhr, wurde die Anzeige erstattet, dass auf einem Parkplatz in Pörtschach/WS seit mehreren Stunden ein Hund in einem in der prallen Sonne stehenden PKW sei, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.

Der Hund befand sich im Zwinger und wegen der Hitze bereits in schlechtem Zustand.

Der Versuch, den 61-jährigen Zulassungsbesitzer aus Graz telefonisch oder in den umliegenden Hotels und Strandbädern ausfindig zu machen, misslang, weshalb von den Polizisten mit einem Notfallhammer eine Scheibe eingeschlagen und der Hund befreit wurde.

Der Hund wurde auf die Polizeiinspektion gebracht und später vom Tierheim Klagenfurt abgeholt.