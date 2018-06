14-Jährige aus NÖ seit Tagen abgängig

Die 14-jährige Melanie S. aus Hohenwarth-Mühlbach am Manhartsberg (Bezirk Hollabrunn) wird vermisst. Sie ist seit dem 17. Juni dieses Jahres aus der elterlichen Wohnung abgängig, so die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Beschreibung

Das 14 Jahre alte Mädchen ist etwa 1,64 bis 1,68 Meter groß, mollig und hat langes dunkelblondes Haar. Laut Polizei könnte sich die Abgängige auch in Wien aufhalten. Die Mutter der vermissten Minderjährigen bat um Veröffentlichung des Fotos.

Hinweise erbeten

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ravelsbach, unter der Telefonnummer 059133-3418, erbeten.