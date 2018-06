40.000 Küken verendet: Halle fing Feuer

Bei einem Brand in einer Halle eines Hühnerzuchtbetriebes am Dienstagnachmittag in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) sind laut dem niederösterreichischen Feuerwehrsprecher Franz Resperger 40.000 Küken verendet. Die Flammen waren am frühen Abend unter Kontrolle. Bei den Löscharbeiten standen 20 Feuerwehren mit 170 Mitgliedern im Einsatz. Die 800 Quadratmeter große Halle wurde zerstört.

Brandursache unbekannt

Immer wieder flammten Glutnester auf, berichtete Resperger. Die Feuerwehr dürfte noch bis in die Nachtstunden am Einsatzort bleiben. Wegen der Rauchentwicklung musste während der Arbeiten die B54 gesperrt werden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt.