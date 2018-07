45 Hektar Feld bei Schwechat in Brand

Eine brennende Strohpresse hat am Samstagvormittag ein Feld bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ein 45 Hektar großes Feld in Brand gesetzt, berichtete die Feuerwehr Schwechat-Kledering am Samstag auf ihrem Internet-Auftritt. Das Feuer konnte nach etwa zweieinhalb Stunden unter Kontrolle gebracht werden.



Insgesamt waren sechs Feuerwehren mit knapp 100 Mitgliedern im Einsatz. Durch den starken Wind sei es auch zu einer spektakulären rotierenden Rauchsäule, einem Tornado-ähnlichen sogenannten "Dust Devil", gekommen, teilte die Feuerwehr mit.