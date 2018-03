Einem aufmerksamen Hausbewohner ist es zu verdanken, dass 20 Mieter rechtzeitig evakuiert werden konnten. Der Mann schlug Alarm, als er am Samstag gegen 23.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus auf der Wiener Neustädterstraße in Ebenfurth (Bez. Wr. Neustadt-Land) Rauch im Stiegenhaus bemerkte. Niemand wurde verletzt.

Mit schwerem Atemschutz führten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Ebenfurth und Haschendorf die Mieter ins Freie. Eltern wickelten in Panik ihre Kinder in Decken. Brandherd war die Küche einer Wohnung im 3. Stock. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten.

Mann auf Sofa

Dabei stolperten die Brandbekämpfer auch über den Wohnungs­mieter, der auf einer Couch im Wohnzimmer schlief. Beim Versuch ihn zu retten, wehrte sich dieser sogar und konnte erst mit vereinten Kräften hinausgetragen werden.

Ermittlungen

Anrainer vermuten, dass der Bewohner ­alkoholisiert war. Eine Stunde vor dem Brand soll er von einer Polizeistreife nach Hause gebracht worden sein. Die Brandursache wird derzeit ermittelt. Gegen 0.30 Uhr konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.