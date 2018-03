Arbeiter verbrühte sich mit Säure

Zu dem furchtbaren Arbeitsunfall kam es am Sonntag bei Wulzeshofen im Bezirk Mistelbach.

Der 40-Jährige verbrühte sich in einer Firma bei Arbeiten mit heißer Zitronensäure und zog sich dabei schwerste Verbrennungen zu. Das Unfallopfer befand sich in akuter Lebensgefahr und musste von einem Rettungs- und Notarztteam versorgt und noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.

Opfer per Heli ins Spital geflogen – stabilisiert

Anschließend wurde der 40-Jährige vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 2 nach Wien ins AKH geflogen. Im Krankenhaus musste der schwerverletzte Mann auf einer Spezialabteilung für Verbrennungsopfer intensivmedizinisch versorgt werden.

Zustand kritisch

Die Ärzte kämpften um das Leben des 40-Jährigen. Schließlich konnten sie den Arbeiter stabilisieren. Der Zustand des Schwerverletzten ist aber weiterhin kritisch. Die genauen Unfallumstände werden nun von der Polizei ermittelt.