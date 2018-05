"Türkn (sic) raus oda tot" prangt seit dem Wochenende an der Wand eines Genossenschaftsbaus in der Pernerstorferstraße in Wiener Neustadt. Die Mieterinitiative ist empört und hat die Entfernung beantragt.

Die Polizei ermittelt, von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur.