Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist auf der Landesstraße L6159 von Schlagerboden kommend in Richtung St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs (NÖ), von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei zog sich der 22-Jährige tödliche Verletzungen zu, teilte die Landespolizeidirektion NÖ am Freitagabend in einer Aussendung mit.