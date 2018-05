Biker (39) nach Überholmanöver gestürzt – tot

Ein Motorradlenker ist am Donnerstag in seinem Heimatbezirk St. Pölten-Land tödlich verunglückt. Der 39-Jährige war auf der B1 von Großsierning Richtung St. Pölten unterwegs. Kurz vor 15.30 Uhr kam er beim Überholen eines Pkws auf der regennassen Fahrbahn in Markersdorf-Haindorf ins Schleudern und stürzte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, teilte die NÖ Polizei in einer Aussendung mit.