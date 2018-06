Brand in berühmtem Marchfelderhof

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Kleinbrand in der Küche des berühmten Marchfelderhofs in Deutsch-Wagram. Gegen 6.15 löste der Brandmelder Alarm aus, woraufhin die Feuerwehr Deutsch-Wagram zum Einsatz ausrückte, erklärte Feuerwehrsprecher Franz Resperger gegenüber oe24.at.

Drei Personen gerettet

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits fast das komplette Gebäude verraucht, weshalb insgesamt fünf Feuerwehren mit 60 Einsatzkräften ausrückten. Drei Personen, die im Obergeschoss eingeschlossen waren, konnten gerettet werden. "Weil man nicht gewusst hat, ob sich noch mehr Personen in Gefahr befinden, haben Atemschutz-Trupps das gesamte Gebäude durchsucht", so Resperger. Zum Glück wurden aber keine weiteren eingeschlossenen Personen entdeckt.

Der Brand habe sich rasch unter Kontrolle bringen lassen. Ob ein Betrieb des Restaurants heute möglich sei, sei unklar, so Resperger.