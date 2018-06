Bürgermeister und Vize crashen in Zug

Nur wenige Stunden nach dem Unglück mit der Mariazellerbahn bei St. Pölten ereignete sich das nächste Drama mit einer Lokalbahn: Werner Krammer, VP-Bürgermeister von Waidhofen/Ybbs, sein Vize Martin Reifecker (SP) und eine Mitarbeiterin des Rathauses krachten am Dienstag kurz vor Mittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in einen Zug der Citybahn. Sowohl der Rathauschef als auch sein Stellvertreter wurden im zerstörten schwarzen Mazda eingeklemmt, mussten aus dem Wrack geschnitten werden.

© AFK Waidhofen a.d. Ybbs-Stadt

Die beiden wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Amstetten ausgeflogen. Bürgermeister Krammer musste aufgrund seiner Verletzungen stationär aufgenommen werden, Vize Reifecker konnte das Spital bereits wieder verlassen. Bei beiden bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr. Die Mitarbeiterin des Rathauses kam völlig unverletzt davon.

© Waidhofen/Ybbs