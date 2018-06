Crash auf A1: Gaffer behinderten Helfer

Eine Autofahrerin hatte mit ihrem Cabrio auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Christophen und Böheimkirchen einen Reifenplatzer und krachte danach mehrmals gegen die Leitplanke. Als die Feuerwehr am Unfallort eintraf, wurde sie von etlichen Gaffern, die sofort ihre Handys zückten, bei der Zufahrt behindert.

© FF Neulengbach

„Ein Lenker wollte sogar unser Einsatzfahrzeug links überholen und in die Rettungsgasse hineinschneiden“, ärgert sich Andreas Mündl von der Feuerwehr Kirchstetten. „Man müsste die undisziplinierten Fahrer anzeigen, aber in Stresssituationen haben wir oft keine Zeit, die Autonummer aufzuschreiben“, so Mündl. Die Lenkerin kam schließlich ins Spital.