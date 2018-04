Von einem Diebstahl dreister Art berichtete die Stadtgemeinde Korneuburg: Demnach wurde bereits am Montag in der Mittagszeit ein Kaffeeautomat im zweiten Stock des Rathauses aufgebrochen. Das - leere - Gehäuse des Münzwechslers wurde später in einem Mistkübel in der Toilette entdeckt. Die Beute betrug laut der Aussendung rund 80 Euro, der Schaden am Geräte allerdings tausende Euro.