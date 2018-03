Diese Floriani retten Hund aus Flammen

Einsatzkräfte haben am Dienstagnachmittag bei einem Wohnhausbrand im Bezirk Hollabrunn einen Hund gerettet. In Roseldorf in der Marktgemeinde Sitzendorf an der Schmida war nach Feuerwehrangaben ein Ölofen in dem Gebäude in Brand geraten, die Flammen breiteten sich rasch aus. Bei den Löscharbeiten standen sieben FF im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Besitzer des Einfamilienhauses hatten mitgeteilt, dass insgesamt drei Hunde vermisst würden, berichtete die FF Sitzendorf. Zwei wurden im Innenhof eingefangen. Für den dritten Vierbeiner bestand laut Feuerwehr aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude kaum noch eine Überlebenschance. Dennoch suchte ein Atemschutztrupp nach der Eindämmung des Brandes nach dem vermissten Tier und entdeckte dieses mithilfe einer Wärmebildkamera hinter einem Tisch.

Der Hund war noch am Leben. Er wurde sofort ins Freie gebracht, mit Sauerstoff versorgt und anschließend in tierärztliche Behandlung übergeben. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet.