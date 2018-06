Ex-Vizebürgermeister stürzt am Schneeberg in den Tod

Am Samstagabend ereignete sich am Schneeberg ein schrecklicher Unfall bei dem ein Mann ums Leben kam. In 1470 Meter Höhe im Bereich des Saugrabens am südlichen Grafenbergsteig stürzte ein 70-Jähriger ab. Bei dem Opfer soll es sich laut Bericht der Bezirksblätter um Ludwig O., den ehemaligen Vizebürgermeister von Pitten handeln.

Sofort waren Bergrettung und der Rettungshubschrauber Christophorus 3 vor Ort. Allerdings kam jede Hilfe zu spät. O. konnte nur noch tot geborgen werden.

Sein Begleiter, ein Gemeinderatsmandatar aus Pitten blieb unverletzt. Er wurde ebenfalls mittels Tau geborgen. Der Einsatz dauerte dreieinhalb Stunden.