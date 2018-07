'Explosion' in NÖ fordert fünf Verletzte

Am Dienstagabend kam es in einem Gastronomiebetrieb in Reichenau an der Rax zu einem Küchenbrand. Fünf Personen wurden dabei verletzt.

Als die Feuerwehren aus dem Bezirk Neunkirchen am Einsatzort eintrafen, stand die Küche schon in Vollbrand. Sofort wurde mit den Löscharbeiten unter schweren Atemschutz begonnen.

Zuvor bestand der Verdacht einer Gasflaschenexplosion, da mehrere Knallgeräusche wahrgenommen wurden. Allerdings konnte die Feuerwehr nach der Begutachtung Entwarnung geben. Die Geräusche dürfte durch eine Verpuffung entstanden sein. Mittels Wärmebildkameras wurden zahlreiche Glutnester von den Feuerwehrleuten entdeckt und gelöscht.

© Einsatzdoku/ Lechner und Antosik

Ein Schwerverletzter

Eine Person wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Wiener AKH geflogen. Vier weitere Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die umliegenden Krankenhäuser geflogen. Die Brandursache sowie der entstandene Schaden sind noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Insgesamt standen 7 Feuerwehren mit rund 60 Mitgliedern rund 1.5 Stunden im Einsatz.

© Einsatzdoku/ Lechner und Antosik