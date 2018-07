Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Ein Flurbrand ist am Dienstagnachmittag in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) nahe Wien ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Der Maschinist des Rüstlöschfahrzeuges wurde laut Feuerwehr von kochend heißem Wasser getroffen, das unerwartet und mit hohem Druck aus dem Pumpenraum schoss. Er wurde an Hand und Bauch verbrüht, ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus.

Verletzter am Weg der Besserung

Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Groß-Enzersdorf sprach von einem "noch zu klärenden, technischen Gebrechen". "Mittlerweile befindet sich unser Maschinist auf dem Weg der Besserung und darf das Spital bald wieder verlassen", wurde mitgeteilt.



Auslöser für den Flurbrand war den Angaben zufolge ein kleines Feuer. Durch Unachtsamkeit von landwirtschaftlichen Helfern habe ein Windschutzgürtel an der Grenze zu Oberhausen zu brennen begonnen. Bei den Löscharbeiten standen vier Feuerwehren im Einsatz.