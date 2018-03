Frau erstochen: Tierrettung holt Katzen ab

In einer Wohnung in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist am Dienstagabend eine zweifache Mutter tot aufgefunden worden. Die 31-Jährige war erstochen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Die Frau, gebürtige Österreicherin, hinterlässt eine dreijährige Tochter und einen fünf Jahre alten Sohn. Die beiden Kinder sind der Polizei zufolge bei Verwandten untergebracht. Sie sollen auch nicht Zeugen der Bluttat geworden sein.

Tierrettung holt Katzen aus Wohnung

Die Familie hatte Katzen in der Wohnung, um die sich heute die Tierrettung gekümmert hat. Die Pflegerinnen mussten dazu das Polizei-Siegel des Tatortes noch einmal aufbrechen. Mit Fangnetz und einem Katzen-Kisterl fingen sie die verschreckten Vierbeiner. Der Tatort blieb aber gesichert, weil die Ermittlungen natürlich auf Hochtouren laufen.

Die Tier-Pflegerinnen mussten spezielle Schutz-Anzüge anziehen, um in der Wohnung keine Spuren der Horror-Tat zu verwischen.