Frau stürzt aus Fenster - Pizzabote fängt sie auf

Es kam wie aus heiterem Himmel: Nachdem der Lieferant Philipp Kemi (36) am Freitag gegen 12.10 Uhr eine Pizza zugestellt hatte, hörte er beim Verlassen eines Mehrparteienhauses am Flugfeldgürtel 108 in Wiener Neustadt Schreie.

Eine 47-Jährige hielt sich nur noch mit einer Hand am Fensterbalken im zweiten Stock eines Wohnhauses fest. „Ich habe meine Taschen auf den Boden geschmissen, bin über den Zaun zum Wohnhaus nebenan gesprungen, habe mich unter sie gestellt und die Hände aufgehalten“, erzählt der dreifache Vater ÖSTERREICH. Sekunden später landete die Österreicherin in den Armen des durchtrainierten 36-Jährigen. Bei seiner heldenhaften Tat setzte der Austro-Türke sein eigenes Leben aufs Spiel (verdrängte aber jeden Gedanken daran) und wurde schwer verletzt. Er und die Frau wurden vom Roten Kreuz versorgt und ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

© privat

Lebensretter muss jetzt operiert werden

Der Fitnessbegeisterte erlitt eine Fraktur des rechten Unterarmes. Er wird am Dienstag operiert. Danach bekommt er für sechs Wochen einen Gips. Die Niederösterreicherin erlitt Rippenbrüche, einen Fersenbruch und wurde am Kopf verletzt. Sie wurde notoperiert und ist wieder ansprechbar. Die 47-Jährige hatte sich zuvor mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter gestritten. Als diese die Wohnung verließen, sperrte sie die Tür ab und wollte offenbar Selbstmord begehen.

„Eine innere Stimme hat mir gesagt, dass ich sie retten muss. Hätte ich sie nicht gefangen, wäre sie ja auf dem Betonboden gelandet“, sagte der Lebensretter. A. Simsek