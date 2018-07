Ein Pkw ist Montagfrüh bei Amstetten von einer Brücke gestürzt und auf der Leitschiene hängengeblieben, Betonteile fielen auf die Westautobahn (A1). Drei Wagen, die über die Teile fuhren, wurden laut Polizei beschädigt. Ersthelfer befreiten den Lenker aus dem Kfz, der Verletzte wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Der Unfall hatte einen kilometerlangen Stau zur Folge.



Als Ersthelfer waren Philipp Gutlederer und sein Kollege Dominik Golser an Ort und Stelle, die beiden waren gerade auf dem Heimweg vom Nachtdienst bei der Rettungsleitstelle 144 Notruf NÖ in St. Pölten. "Wir haben den Lenker befreit und medizinisch versorgt", berichtete Gutlederer im Gespräch mit der APA.



Der Mann dürfte mit seinem Pkw auf einer Landesstraße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gestoßen sein, sagte Polizeisprecher Heinz Holub. Durch den Aufprall fielen Betonteile von der Brücke auf die Westautobahn, sie lagen zwischen Amstetten Ost und West auf der Fahrbahn verstreut. Mehrere Pkw konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Teile, dabei entstand Sachschaden. Die Feuerwehr barg das auf der Leitschiene hängen gebliebene Auto.