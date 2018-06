Irre Gaffer behindern Feuerwehr

NÖ. In Pachfurth (Bez. Bruck an der Leitha) brach Donnerstag am Gelände der beliebten Gokart-Anlage Speedworld aus unklarer Ursache Feuer aus, das sich rasch ausbreitete und binnen weniger Minuten neun Garagen in Brand setzte.

Als die Feuerwehr mit 110 Einsatzkräften eintraf, wurde sie bereits von zahlreichen Schaulustigen, die vermutlich von einem Fest in unmittelbarer Nähe zum Brandort kamen, behindert. Anstelle des Hirns schalten die Passanten lieber ihre Handys ein, filmten drauflos und näherten sich den Flammen bis auf drei Meter. „Dabei sind sie zwischen Schläuchen herumgelaufen und haben die Löscharbeiten gestört“, ärgerte sich Feuerwehrsprecher Franz ­Resperger.

Fünf Polizeistreifen mussten anrücken, um die Gaffer fernzuhalten und der Feuerwehr die Zufahrt zu ermöglichen. Bestraft können die Schaulustigen nicht werden. „Momentan hat die Polizei nur die Möglichkeit einer Wegweisung. Eine Gesetzesänderung ist aber in Arbeit“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager.