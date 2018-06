Kleinkind (1) geriet in Rasenmäher

Der grauenhafte Unfall bei Gartenarbeiten ereignete sich am Montagnachmittag in Angern an de March im Bezirk Gänserndorf. Dort mähte die Mutter eines einjährigen Buben auf dem Grundstück ihres Hauses den Rasen, als sie auf einer Böschung ins Stolpern kam und mitsamt dem Rasenmäher stürzte, der selbstständig auf der Wiese zum Kleinkind, das dort krabbelte, weiterfuhr. Nur wenige Augenblicke später wurde der Bub von den scharfen Klingen des Rasenmähers am rechten Bein so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 des ÖAMTC ins AKH nach Wien geflogen wurde. Dort versuchen die Ärzte jetzt alles, um mögliche lebenslange Folgeschäden für den Sohn der 31-Jährigen zu verhindern. Gegen die Frau, die einen Schock erlitt, wird wegen fahrlässig schwerer Körperverletzung ermittelt.