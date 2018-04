Ein Mann hat am Freitagnachmittag eine Leiche im Neusiedler See bei Rust (Bezirk Eisenstadt Umgebung) im Wasser treibend entdeckt. Es handle sich dabei um einen weiblichen Torso ohne Kopf, der sich am Grund des Sees befunden habe, bestätigte Polizeisprecher Helmut Greiner gegenüber oe24. Die Fundstelle liege in der Rusterbucht, vom Restaurant "Katamaran" aus gesehen auf der rechten Seite unweit bei den Bungalows, die auf Stelzen stehen, berichtet die Polizei.

Polizei hat Ermittlungen begonnen

Mord-Alarm bis Unfall. Die Polizei hat die Ermittlungen begonnen. Noch ist unklar, ob es sich bei dem Todesfall um ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall handelte. Fest steht, dass es sich um eine Frauenleiche ohne Kopf, Hände und Beine handelt. Ein Leichenspürhund und Polizeitaucher der Kobra sind im Einsatz und suchen nach den restlichen Leichenteilen.

Schwierige Bergung

Die Bergung des Torsos hat sich als schwierig herausgestellt, weil die Leiche lange Zeit im Wasser war, berichtet Polizeisprecher Greiner. Die Leiche ohne Kopf wurde an die Gerichtsmedizin übergeben.